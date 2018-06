20.06.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Top oder Flop?! - Schallplattenauktion | 21.00

Die Stadtmitte | Fendee/Bab_C | Techno | 23.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Halle 02 HD | Hatebreed | Hardcore/Metalcore | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.30 + 20.00 | Anna Bolena | 20.00 | Antigone | 20.00

Das Sandkorn | Stadt mit Engeln | 11.00 | Macht | 17.00 | Finale Schultheaterwoche/Open Stage | 19.00

Filmpalast am ZKM | Sir Simon Rattles Abschied von der Philharmonie | Live aus Berlin | 19.30

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Jubez | Science Slam | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Die Physiker | 11.00

Kurpark Bad Herrenalb | Einfach so | Poetry Duo | 19.00

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 10.00

Theater BAD | Biedermann und die Brandstifter | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | KinderCollege: Mikrocontroller – überall im Einsatz, aber wie funktionieren sie? | 17.30

Filmpalast am ZKM | Lady Palast: Ocean’s Eight | 19.45

Kinemathek | Breaking the Waves | DK, dt. UT | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Sterne live | 16.00 | Ferne Welten – fremdes Leben ? | 18.00 | Mars at its Best | 20.00

PH (Geb. 2, Hörsaal A020) | Thementag Geragogik | Vorträge/Ausstellung/Forum | 16.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | 1968 und die Folgen in Karlsruhe: wie bringt man bewegte Zeiten ins Museum | Vortrag | 18.00

ZKM | Science Slam | K’her Entwicklertag | 18.30

Region

Kunsthalle MA | Labor für Weitsicht | Dr. U. Hartmann, Vortrag/Diskussion | 18.30