20.11.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado (Mixed) | 23.00

Kohi | Clemens Gutjahr Trio | Modern-Jazz | 20.00

P8 | Refusal/Carry The Weight | Death Metal/Melodic Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Aziza Brahim | Weltmusik | 20.00 | Electro Deluxe | Funk/Soul | 20.30

Region

Altes Volksbad MA | The Devils | Garage/Trash | 21.00

Musikpark MA | Sheebeen & Guests/Harald Krüger/BallaBalla/Summer Sands u. a. | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Digital Freischütz | 18.30/19.00/19.30/20.00/20.30/21.00 | Der Freischütz | 20.00 | Passion - Sehnsucht der Frauen | 20.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 10.00

Kammertheater | Tussipark | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 10.00

Rathaus am Marktplatz | Sontraud Speidel (Klavier)/Quatuor Stanislas | Clara + Robert Schumann | 18.30

Schloss Gottesaue | Preisträgerkonzert Schulmusikwettbewerb | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt | Bühl Hildegard von Bingen – Die Visionärin | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Das Rilke-Projekt | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Courage zeigen! | Sebastian Krumbiegel, musikal Lesung | 20.00

MediClin Reha Zentrum Gernsbach | Klavierrezital | Hayoung Kim (Klavier) | Scarlatti/Chopin u.a. | 18.30

Theater HD | Animal Farm | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Reflections from Selma / Picturing the Jigsaw Puzzle of Social Movements. | Joanne Bland, Vortrag | 19.00

DHBW | Studieninfotag | 9.30 | Wie lebten unsere Vorfahren? | KinderCollege 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Frauen am Bauhaus | Vorträg/Gespräch | 10.00

HfG | Studieninfotag | 10.00

Hochschule Technik + Wirtschaft | Campustag | 9.00

Jubez | Jubezmediale | mediale und künstlerische Workshops/Aktionen | 9.30

Kinemathek | Cunningham | Tanzfilm D/F/USA, dt. UT | 19.00

Kunstakademie | Studieninfotag | 10.00

Regierungspräsidium | The Deep | Film ab 12 J. | 8.30 | Roki. Kuddelmuddel im Klassenzimmer | 1.-3. Kl. | José Luis de Juan: Der Bienenleser | 18.00 | Der Fluch der Rose/Die Wanderschriftsteller | 20.15 | Lesungen

Schloss Gottesaue | HfM-Studieninfotag | 10.30

Tanztribüne | Alleyne Dance: Creative Expression | Tanz-Workshop | 19.00

vhs | Zur Kulturgeschichte des Hörens | Vortrag | 20.00