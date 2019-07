21.08.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs Below/JoJo | Mixed/House/Electro | 23.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Haguenau | Hopfenfest: Musik/Tanz aus 5 Kontinenten | www.festivalduhoublon.eu



Bühne/Klassik

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Region

Kloster Schöntal | 34. Int. Meisterkurs für Streicher | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | KinderCollege: Persönliche Freiheit | 7-14 J. | 8.30

Kinemathek | Messer im Herz | 19.00

Schloss | Archäologie in Baden – Wie funktioniert das neue Ausstellungskonzept? | 14.30

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Blown Away – Music, Miles and Magic | 21.00