21.03.2018

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | Musik im Gespräch: Wortschöpfungen aus Tonnamen | 19.30

P8 | Redemptus/Cruelist | Crust/Doom | 21.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Till Brönner & Dieter Ilg | Nightfall-Tour | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Hans Söllner solo | 20.00

Café Central Weinheim | Isolation Berlin | Alternative | 21.00

Halle 02 HD | D’Artagnan | 20.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Love Machine | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert extra: Cross Over IV | 20.00 | Bestätigung | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00 | Die Welle | Jugendclub | 19.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

Jubez | Ernst-Reuter-Schule: Musik-Medien-Tanz-Präsentation | 18.00

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Region

Melanchthonhaus Bretten | Blockflötenorchester Picobella | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Schwarze Schafe leben besser | ab 4 J. | 15.00 | Schlafes Bruder | ab 14 J. | 20.00

Theater BAD | Reise zum Mittelpunkt der Erde | ab 10 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | KinderCollege: Manche mögen’s heiß – Extremophile | 17.30

Filmpalast am ZKM | LadyPalast: Midnight Sun | 19.45

FOM Hochschule (Zeppelinstr, 7b) | Infoabend | Bachelor-Studium | 17.30 | Master-Studium | 19.00

Kinemathek | Über Leben in Demmin | D | 19.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Geselliger Museumsabend | 19.30

Prinz-Max-Palais | Jahre später | Angelika Klüssendorf, Lesung | 19.00

Städt. Galerie | Einblicke in die Provenienzforschung an der Städt. Galerie | Vortrag | 18.00