21.11.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Candice Gordon | 21.00

Konzerthaus | Da Vinci Orchestra | Tango-Konzertshow/Milonga | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Roforofo | Indierock | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Ezio | Pop/Rock | 20.00

Halle 02 HD | Brett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | The Crazy World of Arthur Brown | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Am Königsweg | von E. Jelinek | 19.00 | Anna Bolena | 19.30

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00

Hemingway Lounge | HfM-Opernsänger/innen | 19.30

Kammertheater | Rain Man | 19.30

marotte Figurentheater | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier | 19.30

Tollhaus | Borderline | Kompanie Wang Ramirez, Tanztheater | 20.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Ingo Appelt | Comedy | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Pigor singt – Eichhorn muss begleiten | 20.00

Reithalle RA | Tartuffe | nach Molière| 19.30

St. Johannes-Gemeindezentrum Ottersweier | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | Musikkabarett | 20.00

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 16 J. | 10.00

Theater im Kurhaus Freudenstadt | BLB: Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt | 10.30

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | Der nackte Wahnsinn | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Moderation (Film von A. Kirschner, 2016, OV) | 18.00

DHBW | Schnuppervorlesungen | 8.30 | KinderCollege: Philosophie als Lebensstrategie | 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Mission: Rückblick und Neubestimmung | 10.00

HfG | Studieninfotag | 10.00

Hochschule Technik + Wirtschaft | Campustag | 9.00

ibz | Palästina – Ein Leben in Frieden | Lesung | 19.00

Jubez | Jubezmediale | Medien-/Spielpädagogische Workshops 4.-8. Kl. | 9.00

Kinemathek | An Elephant Sitting Still | China, dt. UT | 19.00

KIT (Fak. Architektur, Hörsaal E. Eiermann) | Architekturdiskurs Reality Check | Henning von Wedemeyer, TRU Berlin, Vortrag | 19.00

Kunstakademie | Studieninfotag | 10.00

Prinz-Max-Palais | Verzeichnis einiger Verluste | Judith Schalansky, Lesung | 19.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | Tulpenfieber (Film ab 6 J.) | 19.30 | Zeuge des Spiels (dt.-nl.) | 20.15

Schloss Gottesaue | HfM: Studieninfotag | 10.30

Region

BadnerHalle RA | Mundologia: Die große Reise | 19.30

Kunstakademie Stuttgart | Studieninfotag | 9.30

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Die 21. Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer | Martin Mosebach, Lesung | 19.00

St. Paulusheim Bruchsal | Zeitgenössische Kunst aus Afrika | Vortrag | 9.00