22.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado (Mixed) | 23.00

Ev. Stadtkirche | Klezmer for Peace: Giora Feidman Sextett | 20.00

Hemingway Lounge | Jam Session: Rosanna Zacharias (b) & Band | 19.30

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Yonas | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Frauensache | 20.00

BGV Lichterhof | HfM-Studierende Klavier | 13.00

Das Sandkorn | Der Steppenwolf | 19.00

Insel | Schwalbenkönig | ab 12 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

Schloss Gottesaue | Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts | 18.00 | HfM-Studierende Klavier | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Ludwig Chamber Players | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Flashdance | Musical | 19.30

Schmuckmuseum PF | Napoleons (Liebes-)Briefe an Joséphine | Szenische Lesung | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Das Auto gestern, heute und morgen | KinderCollege 6-14 J. | 17.30

ibz | Erdogans Krieg in Nordsyrien | Vortrag | 19.00

Kinemathek | Jetzt, nach so viel’ Jahren (Rechtsradikale Realitäten in D) | 19.00

Kongresszentrum | bonding Firmenkontaktmesse | 9.30

ZKM | Über die Geschichte des Widerstands | Film/Gespräch | 19.00

Region

Thalia Ettlingen | Secret Game – Brichst du die Regeln, brech ich dein Herz | Stefanie Hasse, Lesung ab 12 J. | 18.30