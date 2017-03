22.03.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Bergfest (Mixed/Deep-/Techhouse) | 22.00

Substage | John Mayall | 21.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Irish Spring Festival | Eddie Sheehan & Cormac Doyle/David Munnelly Trio/Connla u. a. | 20.00

Maimarktclub MA | Wanda | 20.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | No Sugar, No Cream | Americana/Alternative Country | 19.30

SAP Arena MA | Ed Sheeran | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sterben helfen | 20.00

Insel | Tschick | nach W. Herrndorf | ab 14 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Wo die wilden Kerle wohnen | ab 4 J. | 10.00

Sandkorn | Andorra | 10.00 + 19.00

Tollhaus | Egersdörfer/Puntigam | Kabarett | 20.00 | Alain Platel – Les Ballets C de la B | 20.00

ZKM | RFG | Musik für Cello/Live-Elektronik | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kontrabass | 19.30

Capitol MA | The Firebirds Burlesque Show | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | M. Deutschmann | Kabarett | 20.00

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Andorra | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Storytime in English | 3-5 J. | 16.00

Annur Moschee (Pfannkuchstr. 7) | Die Vielfalt der Menschheit als ein Geschenk Gottes | Vortrag/Diskussion/Orient. Büffet | 19.00

Cola Taxi Okay (Kaiserpassage 11) | Meet Hope Home | Projektvorstellung mit und für geflüchtete Menschen | 19.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Religionskritik im Katechismus – ein Widerspruch in sich? | Vortrag | 9.30

ibz | Audiovisuelle Meditation zum Thema Rassismus | 19.00

Kinemathek | Worlds Apart | GR, dt. UT | 19.00 | Little Men | USA, dt. UT | 21.15

Kurbel | Exhibition on Screen: Vincent van Gogh – eine neue Art des Sehens | 19.00

Prinz-Max-Palais | Fallensteller | Sasa Stanisic, Lesung | 19.00

Stadtarchiv | Sinti und Roma – nicht aus Gründen der Rasse verfolgt? | Buchvorstellung | 18.00

Ständehaussaal | Welche Zukunft? Eine Welt des Friedens und der Freiheit | Film/Diskussion | 19.30

ZKM | Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen berichten | 19.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Zaubergeschichten | 15.30

Technoseum MA | Arbeiterbewegung und Fahrradkultur | Vortrag | 18.00