23.01.2019

Club/Live Musik

Jubez | Fjørt/Yellowknife | 20.30

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | 17 Hippies | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30 | Ballett: Ein Sommernachstraum | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Kammermusik des 17. und 18. Jh | 18.00 | HfM-Studierende Kammermusik | 19.30

Region

Ev. Matthäuskirche PF-Arlinger | Südwestdt. Kammerorchester PF | Elgar/Suk/Respighi u. a. | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Klassik trifft auf Breakdance: Breakin‘ Mozart | 20.00

Stadthalle Offenburg | Der Steppenwolf | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Im Zauber der Maske | Talk | 20.00

DHBW | Der KinderCollege-Rat tagt | 6-14 J. | 17.30

Gartenhalle | bonding Firmenkontaktmesse | 9.30

Region

BadnerHalle RA | Mundologia: Dolomiten und Südtirol | Multivisionsshow | 19.30

Buhlsche Mühle Ettlingen | Schlaf wirkt Wunder | Dr. Hans-Günther Weeß | 19.30