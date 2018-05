23.05.2018

Club/Live Musik

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Skinny Lister | Folk/Punk | 20.00

Z10 | Slaughterra/Metal DJ | Metal | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Jungfrau von Orléans | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Gesang | 19.30

Region

Englische Kirche Bad Wildbad | Blechbläserquintett Karidion |

Mozart/Brahms/The Beatles u. a. | 19.30

Theater HD | Arsen und Spitzenhäubchen | Komödie | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

HfG | Monika Szewczyk: Making Time for Another Portrait | Vortrag in engl. Sprache | 18.30

Kinemathek | Trust WHO | AT/D/F, dt. UT | 19.00

Vorplatz Bad. Staatstheater | Veranstaltung zum Staffellauf gegen Rüstungsexporte „FRIEDEN GEHT!“ | 19.00

Z10 | Kickerturnier, anschl. offener Grill | 15.00

Region

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Die Zwei – auf der Jagd nach dem Ritterschatz | Stadtkrimi ab 8 J. | 15.00