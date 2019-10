23.10.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado | Mixed/House/Electro | 23.00

Konzerthaus | Brit Floyd | Pink Floyd Tribute | 20.00

P8 | Elm Tree Circle/Everything In Boxes | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Altes Volksbad MA | Olden Yolk | Indiefolk/Artrock | 21.00

Halle 02 HD | Enjoy Jazz | Cross Currents Trio | 20.00

Schlossschule Ilvesheim | Enjoy Jazz: Ciolet Quartett | Kultur im Dunkeln | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Ninon Hesse zähmt den Steppenwolf | Theater Die Spur | 19.00

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | 11.00 | Iphigenie | 20.00 | Casino Global | 20.00

BGV Lichthof | Clara und Robert Schumann | Klaviermusik | HfM-Studierende | 13.00

Hemingway Lounge | Musikplauderei: Robert Schumann über Frédéric Chopin | 19.30

Insel | Die Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 11.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

marotte Figurentheater | Koalabär und Freunde | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Schloss | K’her Schlosskonzert: Die Kunst des Kickens in der K’her Kaiserzeit | Chansons/Kunst-/Fußballlieder der Zeit | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Eure Mütter | Comedy | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Tranquilla Trampeltreu | Musikal. Fabel ab 4 J. | 12.00

Stadtbibliothek Bruchsal | Der Grüffelo | Figurentheater ab 4 J. | 16.00

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 20.00

Theater PF | Frankenstein Junior | Musical | 20.00

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Die Vermessung der Welt | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Hexe Lisbet | Figurentheater ab 3 J. | 16.00 | Movie Talk | 19.30

Architekturschaufenster | Solarthermie in Bestandsgebäuden – Neue Konzepte für die Praxis | Vortrag | 18.00

Bad. Kunstverein | Heinz Frank - Der Eigen-Epigone | Vortrag | 19.00

Die Buchhandlung Rüppurr | Rainer Sauer | Besinnliche Gedichtslesung | 19.00

Garten der Religionen | Kerzenanzünden für den Frieden | Texte/Musik/Stille | 19.00

Gedok | Ricarda Huch – Eine Grenzgängerin | Vortrag | 19.00

Jubez | Agentterrorist | Deniz Yücel, Lesung | 20.00

Kinemathek | Weitermachen Sanssouci | D | 19.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Die Zukunft der Turmbergbahn | Vortrag | 18.00

Schwarzwaldhalle | CareerContacts | Firmenkontaktmesse | 9.30

vhs | Menschenrechte unter Druck? Die Situation in Marokko | Vortrag | 18.00

Weltladen | Das Fahrrad als Entwicklungsmotor | Projekte der Jugendhilfe Ostafrika in Uganda | 19.00

ZKM | NEO: Innovationspreis der TechnologieRegion K’he | Preisverleihung | 18.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Lehrstellenbörse Westlicher Enzkreis | 18.00