24.05.2017

Club/Live Musik

Beim Schupi | Harald Hurst & Gunzi Heil | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Chapeau Claque | Travestie trifft Schlager | 19.00

Gotec | Mindgate | Goa | 23.00

Jubez | Miwata | 20.30

Majolika | Afterworkparty | 18.00

P8 | Cocaine Piss & Support | Punk | 21.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 20.00

Scruffys Irish Pub | Live Irish Music | 19.00

Region

Festplatz Gernsbach-Hilpertsau | May, I Rock | Open Air | 20.00

Grombacher Stuben Obergrombach | Simon and Garfunkel-Tribute Duo meets Cello | 20.00

Hauptbahnhof HD | Alternativer Frühling: Funkloch Jamsession | 14.00

Neues Rathaus Bretten | After-Work-Party: Weiße Burgunder Charta | 18.00

Rathausplatz/Salle du Brassin Schiltigheim | Elsass Rock & Jive Festival | Burlesque-/Rock’n’Roll-Party

Weingut Mattern Neustadt-Haardt | Hat Fitz & Cara Robinson | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | The Young Person’s Guide to the Orchestra | Konzert ab 6 J. | 12.00 | Ballett: La Sylphide | 20.00 | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Insel | Frerk, du Zwerg! | ab 5 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Falsche Schlange | 20.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 15.00

Sandkorn | Ursprung | ab 12 J. | 11.00 | Haben nichts sein. Ein Liebes Drama | ab 14 J. | 17.00 | Finale Schultheaterwoche mit Open Stage | 19.30

Schloss Gottesaue | Gesprächskonzert Schlagzeug | 19.30 | PRIMA Abend Kammermusik | 19.30 | PRIMA Abend Cembalo | 19.30

Zieglersaal | Patchwork | Werkraum Jugendtheater | 20.00

Region

Kupferdächle PF | Bevor ich gehe | Junge Bühne 31 | 19.00

Medi Clin Reha Centrum Gernsbach | HfM-Klaviermusik | 18.30

Münsterkirche Klosterreichenbach | Trombone Unit Hannover | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Zwischen Strom und Gestein | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Ausstellung Margret Hoppe: Finissage | 19.00

BGV Lichthof | Stadtgespräch | Digitale Heimaten: Austausch, Sehnsucht, Versprechen? | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Heiliger Geist | Vortrag | 9.30

Kinemathek | dokka Dokumentarfestival | www.dokka.de

Naturkundemuseum | Glanzlichter | Naturfoto-Ausstellungseröffnung | 18.00

Schloss | Heimattage: Welttreffen historischer Fahrräder

vhs | Das Alter(n) gestalten | SeniorenAkademie | 14.00

Region

Bad Bergzaberner Land | Eröffnung Rosenwochen

Dorfplatz Helmsheim | Bouleplatz-Fest | 16.30

St. Paulusheim Bruchsal | Weltregionen II: Naturreligionen | Vortrag | 9.00