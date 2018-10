24.10.2018

Club/Live Musik

Jubez | Aynsley Lister & Band | 20.30

Kohi | Drangsal | New-Wave | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | The Vintage Caravan & Wucan & Black Mirrors | Hardrock 20.00

Region

Nationaltheater MA | Enjoy Jazz: Archie Shepp’s Fire Music | 20.00

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln/Enjoy Jazz | Cordula Hamacher & Trio Feinherb | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Glasmenagerie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der ... | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Tollhaus | Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs | 20.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Ein Syrer über seine neue Heimat | Firas Alshater | 19.30

BadnerHalle RA | Simon & Garfunkel performed by Bookends & The Leo String Quartett | 20.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 20.00

Stadthalle HD | Philharmonisches Konzert: Wagner/Chausson/Debussy | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Feminist Tales of the Future | 19.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Engländerplatz | Career Contacts der Hochschule Technik + Wirtschaft | 9.30

Filmpalast am ZKM | LadyPalast: 25km/h | 19.45

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Mit Luther, Marx und Papst den Kapitalismus überwinden | 10.00

Kinemathek | Zwei Herren im Anzug | D | 19.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Stadtbibliothek | Womo – Einen Spiegel erwischt es immer | M. Kehle, Lesung | 20.00

Region

Casino Baden-Baden | Die Kreuzfahrer/Ausgerechnet Deutschland | Wladimir Kaminer, Lesung | 20.00

Cineplex Baden-Baden | Kulinarisches Kino: Papadopoulos und seine Söhne | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Lehrstellenbörse Westlicher Enzkreis | 18.00

Mediathek Bühl | Architekturtage: Haus ohne Augenbrauen | Lesung | 19.00