25.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Jazzclub: SchoolsOut Party | 20.00

Die Stadtmitte | School's Out Party Karlsruhe | 22.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Gogol Bordello | Rock’n’Roll | 21.00

Tollhaus | Little Steven & The Disciples of Soul | Pop/Rock | 20.30

Region

Museumsschiff MA | hats and beards | Old Jazz | 20.00

Stadtgarten Bühl | After Work am Brunnen: Holiday Countdown | DJ Mikel | 17.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Show Must Go On - A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Region

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schlossgartenhalle Ettlingen | Immer wieder sonntags | Schlager-Revue | 20.00

Schloss HD | Der Diener zweier Herren | 20.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Moïse | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Emmy Schochs Nachfolge : Mode Avantgarde | Vortrag/Stadtspaziergang | 18.00

Filmpalast am ZKM | Lohengrin (Bayreuther Festspiele) | 18.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Deadpool 2 | 21.30

Stadtarchiv | Zur Geschichte der Adlerstraße | Rundgang | 18.00

ZKM | Besinnungen: Gabriela Lang (Choreografin/Tänzerin) | Performative Führung | 16.30