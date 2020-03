25.03.2020

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Social Dance: Lindy Hop | 19.00

Region

Halle 02 HD | Fil Bo Riva | 20.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Stanley Brinks/Freschard | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | In den Gärten der Lysistrata Teil 2 | 19.00 | Turandot | 20.00 | Akademie des Tanzes Mannheim | 20.00

Das Sandkorn | Der Steppenwolf | 19.00

Jubez | Science Slam #29 | Raus aus dem Hörsaal – Rauf auf die Bühne! | 20.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Konzerthaus | Massachusetts | Bee Gees-Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Schwarzwaldhalle | Highland Saga | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | 19.30

Capitol MA | Meister der Phantastik: Markus Heitz, Bernhard Hennen, Kai Meyer | 20.00

Dr.-Sieber-Halle Sinsheim | BLB: Mercedes | 19.30

Kronenzentrum Bietigheim-Bissingen | Chopin – 21 Etüden | Wolfgang Manz (Klavier) | 20.00

Theater HD | Dimension | Tanztheater | 19.30

Theater PF | Das Herz eines Boxers | 11.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Sonnenstrahl im Kopfsalat | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Jeremiah Day, Performance-Workshop I | 17.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Nullzins – was ist das? | Vortrag/Gespräch | 10.00

Haus der Reformation | Aus dem Wörterbuch des kleinen Rassisten | 19.30

Hemingway Lounge | Wer striduliert, hat Glück bei den Frau‘n | Musik-Plauderei | 19.30

Kinemathek | Über die Unendlichkeit | Schweden, dt. UT | 19.00

Marktplatz | Mahnwache für von Rassismus bedrohte Menschen | 19.00

Perfekt Futur | Schere Schrift Papier Workshop | Deko-Anhänger | 18.30

Stadtmuseum | Karlsruhe und der Fächer | Vortrag | 18.00

vhs | Ciné Club Afrique | Wallay | Film/Diskussion in frz. Sprache | 18.30

ZKM | Politischer Islam – Stresstest für Deutschland | Vortrag/Diskussion | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Max Goldt | Lesung | 20.00