25.10.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | New Noise: Trapped Under Ice | 19.00

Hemingway Lounge | Liv Solveig Wagners Talentschuppen | 19.30

Jubez | Hundred Seventy Split | 20.30

Kohi | Sander Baan Quartet | Jazz | 20.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 20.00

Substage | Sion Hill | Singer/Songwriter | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Chassol | 20.00

Café Central Weinheim | The Hirsch Effekt | Rock | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | nach P. Stamm | 11.00 + 20.00 | Dantons Tod | 20.00

marotte Figurentheater | Jumbo und Winz | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Tollhaus | Timo Wopp, Kabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Aprikosenzeit | Figurentheater | 15.30

Kurhaus BAD | Philharmonie am Nachmittag | 16.00

Le Vaisseau Strasbourg | Geisterhand | Theater ab 6 J. | 14.30

Stadthalle HD | Philharmonisches Konzert | Mussorgsky/Bruch u. a. | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Storytime in English | 3-5 J. | 16.00

Hochschule Technik + Wirtschaft | Career Contacts | Firmenkontaktmesse | 9.30

Karlsburg Durlach | Alltag in Durlach und Stupferich | Filme/Fotos | 19.00

Kinemathek | I Am Not Your Negro | USA/F, dt. UT | 19.00 | Die Überglücklichen | F, dt. UT | 21.15

Kurbel | Architekturtage | The Infinite Happiness | Film, F 2015 | 19.00

Prinz-Max-Palais | Im Kino | Harald Martenstein, Lesung | 19.00

Stadtbibliothek | Cartooning As A Call To Reason | Vortrag/Film/Diskussion | 18.00

Region

Schüttekeller Bühl | Mörderische Texte | Arnold Küsters, Lesung | 20.00

St. Paulusheim Bruchsal | Theodor Storm zum 200. Geburtstag | Vortrag | 9.00