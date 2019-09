25.09.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Moving Targets | 20.30

Die Stadtmitte | Judge (NY-Hardcore)/World Be Free/Empowerment/Safe | 19.00 | DJs JoJo/Ojo Morado | Mixed/House/Electro | 23.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Social Dance | Lindy Hop | 19.00

Region

Halle 02 HD | Helmet | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Kate Nash | Pop/Rock | 21.00

Roxy-Kino Neustadt | Nacht der Gitarren: Lulo Reinhardt/Daniel Stelter/Yuliya Lonskaya/Itamar Erez | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das schlaue Füchslein | 19.30 | Viel Lärm um nichts | 20.00

Hemingway Lounge | Volkslied 4.0 | Improtheater Stupid Lovers | 19.30

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der … | ab 3 J. | 10.00

Schloss | Karlsruher Schlosskonzert: Verliebte Demuth | Urte Lucht (Cembalo)/Stephan Meister (Maître de Plaisir) | 20.00

Schloss Gottesaue | Europ. Kammermusik-Wettbewerb | 10.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Bêtes de Foire – Petit Théâtre de Gestes | 19.30 | Common Ground | 20.00

Region

Jugendstil-Festhalle LD | Die Orchesterprobe | Komödie nach K. Valentin | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Luise Kinseher | Kabarett | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Die Streiche des SCapin | Komödie | 20.00

Reithalle RA | Dschihad Calling | Phoenixtheater Rastatt | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Steppenwolf | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Friedrichsplatz | Cargobike-Roadshow | 14.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Einführung in Dorothee Sölles Leben und Denken | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Exhibition in Screen: Matisse | 19.00

Konzerthaus | F.A.Z.-Konferenz: Digitalisierung und Recht | 9.00

Stadtarchiv | Alte deutsche Schriften lesen | 18.00

ZKM | Interkulturelle Kulturarbeit | Landesfachtagung | 10.00

Region

BIZ RA (Karlstr. 18) | Berufe in Uniform: Bundespolizei & Polizei | 14.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Erebos 2 | Ursula Poznanski, Lesung | 19.30