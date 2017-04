26.04.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Decibelles | 21.00

Beim Schupi | Groove Incorporation | 21.00

Die Stadtmitte | Bergfest: Indie/Mixed + House/Techhouse | 22.00

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Schlachthof | Swingtanzabend | 19.30

Substage | Eläkeläiset/Stam1na | 20.00

Region

Café Journal MA | Cris Cosmo feat. Tobias Nessel (dr) | 20.00

Linde Bühl-Weitenung | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Liebestrank | 20.00 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00

FächerResidenz | K. Ortner (Klavier) | Bach/Schubert/Chopin | 18.30

Insel | Tschick | nach W. Herrndorf ab 14 J. | 19.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 15.00

Sandkorn | D!E SP!NNER! – Jetzt spuken sie auch noch | 10.00 + 19.00

Schloss Gottesaue | Solistenexamen T. J. Koltun | 19.30

Region

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 20.00

Theater BAD | Tartuffe | 20.00

Theater HD | Khôra | Tanzstück von N. Linning | 19.30

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Du (Normen) | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Josef Dabernig (Performative Intervention)/Silvia Eiblmayr (Vortrag: Josef der Schreiber) | 19.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Beerdigungen + kirchl. Ereignisse im Spiegel der Literatur | 9.30

Johannesdiakonie (Feldstr. 11) | Lutherjahr: Fürsorge - Ein Zuhause für Hilfsbedürftige | Übergabe der Büste Kenji | 14.00

Kinemathek | Wanderschaft | 25 Jahre HfG-Filme | 19.00

Luthergemeinde | Von der Freiheit eines Christenmenschen | 19.30

Papier Fischer | Lutherjahr: Präsentation der Büste Wirtschaft | 19.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Stadtplätze planen in Karlsruhe | 19.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Electronically Augmented Instruments for Creative Expression | 10.00

Stadtbibliothek | Das gibt es nur in Baden | M. Kehle/P. Keßler, Lesung | 19.30

vhs | Pflegeeltern | Infoabend | 19.30

Region

Schloss Bad Bergzabern | Märchenspaziergang | 14.00