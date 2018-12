26.12.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Hackerei-Weihnachts-CocktailBar | DJ Plüschbert | 22.00

Fettschmelze | Party for the Ed | Roman Mühlschlegel/Josh Elle/Menqui | 23.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Traube Durlach | Andy King | Tribute to Elvis | 20.30

Region

Café Central Weinheim | Dr. Woggle and the Radio/Baxter | Ska/Reggae | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das schlaue Füchslein | Oper | 18.00 | Willkommen | Komödie | 18.00 | How to date a feminist | Komödie | 18.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00 | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 14.00 + 16.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 15.00 + 19.30

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

St. Bernhard | Abendmusik | Chöre der Lutherana | 19.00

St. Stephan | Hummel: Messe B-Dur für Chor/Orchester | Festgottesdienst zum Stephanstag | 10.00

Region

Capitol MA | Chako Habekost | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Die vier Jahreszeiten | Mariinsky Ballett | 14.00 + 19.00

Figurentheater PF | Szenen mit Marionetten | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Tanztee | Casino Band | 15.30

Rosengarten MA | Die Zauberflöte | 20.00

Theater Baden-Baden | Das kalte Herz | ab 5 J. | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Friedhof | Stadtführung zu Fuß: Revolution oder Evolution | zeitgeistwandern.de | 13.30

Multikulti | Christmas Special Brunch | 10.00

Region

Schloss Bruchsal | Zu Besuch am Hofe des Fürstbischofs | Familien-Führung | 15.00