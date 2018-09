26.09.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

ZKM | Jazzclub: Herbert Joos Trio | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Eugene Chadbourne | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Rock4 – The Beatles: Abbey Road | A Cappella | 20.00

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln: Lonski & Classen | Experimental Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Alte Hackerei | Jens Rachut: Der Schneckengott | Theater | 20.30

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00 + 15.00

Region

Jugendstil-Festhalle LD | Sommerabend | Komödie | 20.00

Technoseum MA | Faust (1926) | Stummfilm mit Live-Kino-Orgel | 19.00

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Hexen | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Dunkelkammerguckloch | Paul Blau (Lesung)/Hansjörg Meyer (Musik) | 20.00

Europe Direct Infozentrum (Regierungspräsidium) | Europäischer Sprachentag 2018 | 17.00

Jubez | Science Slam | 20.00

Kinemathek | 8:30-Achtuhrdreissig | A | 19.00

Kohi | Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern | Timo Blunck, Lesung | 20.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Naturkundemuseum | Eröffnung der Sonderausstellung Eiszeitkunst | 18.00

pro familia | Pränataldiagnostik und neue Entwicklungen, Chancen und Risiken | 16.30

Regionalzentrum FernUni Hagen | Mathe/Informatik berufsbegleitend studieren | Info | 17.00

Stadtbibliothek | Ene traumhafte Lesung | Phantastik von S. Lasthaus/S. Kampermann | 20.00

Stadtmuseum | Der Beat Anfang der 1960er-Jahre in Karlsruhe | Stefan Kirstätter, Lesung | 18.00 | Freiheit, die wir meinen: mit Liedern von 1848 bis 2018 | 20.00

vhs | Der LHC – dem Urknall auf der Spur | Vortrag | 19.30

ZKM | Besinnungen: Gabriela Lang (Choreografin/Tänzerin) | Performative Führung | 16.30