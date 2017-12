27.12.2017

Club/Live Musik

Mikado | Malinconico/Müller | Jardim Brasileiro – Musik für zwei Gitarren | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Unfinished Business | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Fuel | Metallica-Covers | 21.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Marcel Adam & Band | Chanson | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Xmas-Jam: Rainer Klundt & Olli Roth | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett : Rusalka | 20.00 | Terror | 20.00

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 15.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Peter und der Wolf | ab 4 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Der Nussknacker | Klass. Russisches Ballett aus Moskau | 19.00

Capitol MA | Chako Habekost | Mundart-Comedy | 20.00

Chawwerusch-Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 20.00

Festspielhaus BAD | Paquita | Mariinsky Ballett | 19.00

Hotel Kurparkblick Bad Bergzabern | E. Jäger (voc)/P. Jakob (b)/I. Heil (p) | Piaf-Revue | 18.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Rosengarten MA | Yamato – The Drummers of Japan | 20.00

Saalbau Neustadt | Aschenputtel | Musical ab 4 J. | 16.00

Theater BAD | Bella Figura | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Region

Kulturhalle Remchingen | Mobiles Kino | Hexe Lilli rettet Weihnachten | 14.00 | Fack ju Göthe 3 | 16.00 | Django – ein Leben für die Musik | 18.15 | Mord im Orient-Express | 20.30