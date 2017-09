27.09.2017

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | Musik und Essen | Gespräch | 19.30

Jubez | Finding Harbours/For Them All/Elm Tree Circle | 20.00

Kohi | Unfinished Business | Jazz | 20.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Steve Hill | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Safe Places | 20.00

Ev. Stadtkirche | Judas | Bad. Staatstheater | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00

Schloss | K’her Schlosskonzerte: Reformation Reloaded | Quartett Passo Avanti | Luther/Renaissance/Jazz | 19.00

Schloss Gottesaue | 6. Europ. Kammermusikwettbewerb | 9.00

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

CongressCentrum PF | Christoph Sonntag | SWR3 Comedy live | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

BGV Lichthof | Demokratie ohne Volk | Cicero-Foyergespräch | 19.00

Kinemathek | Der Fremde | I/F, DF | 19.00 | Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel | D | 21.15

Stadtmuseum | Ludwig Egler - Ein demutsvoller Diener an der Kunst | Vortrag | 19.00

Region

Stadtbibliothek Ettlingen | Literatur am Vormittag | 10.30