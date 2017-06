28.06.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Bob Log lll | 21.00

Beim Schupi | Groove Incorporation | 21.00

Majolika | Afterworkparty | 18.00

Substage | The Hooters | 20.00

Region

Stadtgarten Bühl | Afterwork am Brunnen | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Jelly Parade – Upcycling zum Mitmachen ab 6 J. | 16.00 | Nowhere Out | 19.00 | Liederabend Heidi Melton | 20.00

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 10.00

Sandkorn | Andorra | 10.00 + 19.00

Schloss Gottesaue | PRIMA Kammermusik | 18.00 | G. Tatoryte, Klavier | Solistenexamen | 19.30 | Neue Werke aus den Komponistenklassen | 19.30

Villa (Gellertstr. 14) | Du bist perfekt | Junges Staatstheater | 18.00

Region

Kurgarten Freudenstadt | BLB: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.30

Schloss HD | Froschkönig | 10.00 | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30

Schloss Rotenfels Gaggenau | Kleinkunst: Marlies Blume/Nektarios Vlachopoulos/Gunzi Heil | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Storytime in English | 3-5 J. | 16.00

Bars/Kneipen | Effekte: Wissensdurst – das Science Pub Event | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Stefan Zweig | 9.30

HfG | 25 Jahre HfG Podiumsgespräch | M. –J. Lafontaine/M. Odenbach/K. vom Bruch | 19.00

ITAS (Karlstr. 11) | Auto Nom Mobil - selbstfahrend oder selbst fahren? | Vortrag | 18.00

Karlsburg Durlach | Mundart mit der Alt-Neereder Schul’ | 19.00

Kinemathek | Cinéfête: Demain | F, dt. UT | 19.00 | Les Héritiers | F, dt. UT | 21.15

Tante Emma – Café am Zoo | Superfood im Wandel der Zeit | 10.00

ZKM | Klanglandschaften entlang des Rheins | Audiovisuelle Präsentation | 16.00

Region

Hambacher Schloss Neustadt | Zersplittert das deutsche Parteiensystem? | Gespräch | 19.00

Pfarrheim St. Peter Bruchsal | Der Bruchsaler Reformator Johannes Stumpf | Vortrag | 20.00

Theater PF | Interkultureller Salon: Menschen – die wahren Werte einer Stadt | 19.00