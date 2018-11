28.11.2018

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | Mischpoke | Marcia Zuckermann, Lesung + Musik | 19.30

Jakobus-Theater | Kris Bauer & Band | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Winston McAnuff & Fixi | Global Pop | 20.30

Region

Stadtgarten Bühl | Afterwork goes Glühwein | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro (Performance) | 18.30 | Tiger und Löwe | 20.00

BGV | Lunchtime 2 Violine | HfM-Studierende | 13.00

Insel | Lyrisches Liebesleid | ab 14 J. | 19.00

Kammertheater | Rain Man | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 10.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 19.00

Rathaus am Marktplatz | Akkordeonduo Ad Libitum | Bach/Brahms/Mussorgski u. a. | 18.30

Schloss Gottesaue | Michael Wendeberg spielt Boulez | 19.30 | SchulmusikForum | 19.30

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Kian Soltani & Shiraz Ensemble | Europäische und persische Klassik 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Sybille Bullatschek | Kabarett | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Die Zähmung der Widerspenstigen | Komödie | 20.00

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 16 J. | 10.00 | Cabaret | Musical | 20.00

Theater HD | Der gute Mensch von Sezuan | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Tartuffe | Von Molère | 20.00

Toni-Merz-Museum Obersasbach | Jean-Pierre Albrecht & Otmar Schnurr | Mundart-Abend | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Generation RAF 1980 im Bad. Kunstverein | Vortrag | 18.00

DHBW | KinderCollege: Was steckt hinter Selbstporträts? | 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Bilbao und das Guggenheim-Museum | 10.00

Kaiserstr. 84 | Eröffnung Pop Up Store: Hut Nagel/Papier Fischer/Unikat Store/Wohnfabrik | 19.00

KIT (Fak. Architektur, Hörsaal E. Eiermann) | Architekturdiskurs Reality Check | Anne Kaestle, Duplex Zürich, Vortrag | 19.00

Modehaus Schöpf | Kleine Kirche – großer Klang | Benefiz-Kunst-Auktion + Musik (D. Kaiser/K. Müller) | Martin Wacker | 18.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | Rockmusik – Geschichten von und über Musikverrückte (+Musik) | 19.30 | Eine Familie in Deutschland | 20.15

Stadtmuseum | Was gibt’s Neues in Stadtarchiv, Stadtmuseum und Pfinzgaumuseum? | 18.00

Region

EMMA-Kreativzentrum PF | Creative After Work | Alexa Pollmann (Modedesignerin), Vortrag | 19.00

Körperwelten Museum HD | Der Herzrasenmäher | Johannes Hinrich von Borstel, Science-Slam-Lesung | 19.00

