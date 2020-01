29.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado (Mixed) | 23.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | The Broken Circle | 20.00

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Nein zum Geld | Komödie | 20.00

Kammertheater | Show Must Go on | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Wikinger | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Schwarzwaldhalle | Wiener Klassik | Klass. Philharmonie Bonn | 20.00

Tollhaus | Blackbird | Matthias Brandt & Jens Thomas | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Charisma = Haltung + Eloquenz | KinderCollege 6-14 J. | 17.30

Hemingway Lounge | Musik-Plauderei: Gelächter, Pfiffe, Schlägereien | 19.30

Messe | Learntec: Digitale Bildungsmesse | 9.00

Region

Buhlsche Mühle Ettlingen | Angst in der Fächerstadt | Helen Kampen, Lesung | 20.00