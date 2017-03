29.03.2017

Club/Live Musik

Beim Schupi | Groove Incorporation | 21.00

Die Stadtmitte | Bergfest (Mixed/Deep-/Techhouse) | 22.00

Hemingway Lounge | Musik im Gespräch: Was machst Du mit dem Knie, lieber Brahms? | Dr. H. Hachmann | 19.30

Jubez | Jahcoustix & Band | Roots-Reggae | 21.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 19.30

Tollhaus | Genetikk | Hip Hop | 20.00

Region

Halle 02 HD | Fatoni | Hip Hop/Rap | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Marcel Brell | Singer/Songwriter | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Brahmssaal | Klass. Philharmonie Bonn | Weber/Bruch/Brahms | 20.00

Insel | Odyssee | ab 10 J. | 15.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Peter und der Wolf | ab 4 J. | 10.00

Region

Figurentheater PF | Cocktails | Marionettenprogramm | 15.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Anny Hartmann | Kabarett | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Bruderkampf | Theater | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Silver Jane | engl. Theater | 8.45

Kulturhaus Osterfeld PF | Hennes Bender | Comedy | 20.00

Theater BAD | Ronny von Welt | ab 11 J. | 10.00

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Rammstein: Paris | Konzertfilm | 20.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Luther in Worms – Oratorium von Ludwig Meinardus | Einführung mit Klangbeispielen | 9.30

Kinemathek | Wanderschaft – 25 Jahre HfG Filme | 19.00 | Mit Siebzehn | F, dt. UT | 21.15

Kohi | Bilderschau Eckbert Lösel | 19.00

Palais Solms | Krimitage | Illegal | M. Annas, Lesung | 20.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Geselliger Museumsabend | 19.30

Stadtmuseum | Karlsruher Heimaten – eine Ausstellung entsteht | 19.00

Städt. Galerie | Krimitage | Trügerischer Schatten | E. Klinger, Lesung | 18.00