29.11.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Bergfest | Ketch/Damast + Eddy/Jandee | 23.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 9.00 + 11.00 | La Clemenza die Tito | 20.00 | Dantons Tod | 20.00 | Agnes | 20.00 | Das Büro | Performance | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Weber No. 5 | Philipp Weber | 20.15

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Schöne Bescherung, Olchis | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Rathaus am Marktplatz | Musikalische Weltreise | Trio Gentis | 18.30

Schloss Gottesaue | Kontrabass | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | Komödie | 19.30

Magisches Theater Germersheim | Tamure, die Wunderwelt der Magie | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Schloss Schwetzingen | Mitridate | Opera napoletana | 19.30

Theater BAD | Auerhaus | ab 15 J. | 10.00 | Fast normal | Musical | 20.00

Theater HD | Ich bin das Volk | von F. X. Kroetz | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | A Dance Tribute to the Art of Football | 19.30

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Die Entwicklung der Verlage und des Buchwesens von 1990 bis 2015 | Vortrag | 19.00

Ev. Stadtkirche | Biblische Geschichten von J. P. Hebel | Lesung | 19.00

Hemingway Lounge | Die letzte Nacht | M. Kehle, Lesung + Musik | 19.30

HfG | Isomorphisches Grafikdesign | Antrittsvorlesung Prof. James Langdon | 18.00

Kinemathek | Animals – Stadt Land Tier | D | 19.00 | Blaue Berge | Georgien, dt. UT | 21.15

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Frieda Kratzbürste und ich | Lesung 2.+3. Kl. | 11.00 | Grimms Morde | 20.15

vhs | Pflegeeltern: Bereitschafts-/Vollzeitpflege | Infoabend | 15.00

Region

Goldschmiedeschule PF | PF – was wäre wenn | Gespräch zur Stadtentwicklung | 18.00

Kloster Maulbronn | Kloster und Landesherr: Herzog Ulrich in Maulbronn | Vortrag | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | www.fernsehfilmfestival.de

Stadtbibliothek Ettlingen | M. Disqué | Lesung | 10.30