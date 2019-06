03.07.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Fuckup Night | 18.00 | Mixed/House/Electro | 22.00

Hemingway Lounge | All About the Bass | Sandie Wollasch lädt ein | 19.30

Majolika | Afterwork Party | 18.00

PH | Sommerfest | 16.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Zeltival: The Cat Empire | 20.30

Topsy | Karaoke | 20.00

Region

SAP Arena MA | Udo Lindenberg | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Zukunft braucht Herkunft | 20.00 | Unantastbar ? | 20.00

BGV Lichthof | Lunchtime 4: HfM-Studierende | 13.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Viola | 19.30 | SchulmusikForum | 19.30

Region

Marktplatz Baden-Baden | Don Karlos. Infant von Spanien | 19.45

Schloss Ettlingen | Der geheime Garten | ab 5 J. | 10.00

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

10 Tage 10 Räume | Kunstprojekt: und-1.de/10tage10raeume

Alte Hackerei/Fettschmelze/Schlachthof | Wissensdurst: Science Pub Event | 19.00

Atelier für Gestaltung | Magasin Madagascar | 9.00

Circus3000 | Projekt-Preview: Black Holes | 18.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten | Vortrag/Gespräch | 10.00

KIT (Architektur-Fak.) | Skizzenwerk/Shaping Society | Architekturvortrag | 18.00

ZKM | KI Science Film Festival: Screening I | 18.00

Region

Kupferdächle PF | Music DIY - Workshops im Tonstudio | 18.00