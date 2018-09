03.10.2018

Club/Live Musik

Hubraum Durlach | hubLive | 20.00

Schwarzwaldhalle | Julia Engelmann | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Kellerei Rosswag | Lembergerland unplugged | 13.00

MS Connexion MA | Azet | 20.00

Providenzkirche HD | Enjoy Jazz | Marc Sinan & Oguz Büyükberber Duo | 20.00

Reithalle RA | Help! | Beatles-Tribute | 20.00

SAP Arena MA | Joe Bonamassa | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hair | Musical | 19.00 | Prometheus – 25 Jahre Unabhängigkeit | 19.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 16.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

marotte Figurentheater | Rumpelstilzchen | ab 4 J. | 11.00 | Ossi-Salon | 20.00

Schloss | Wandelkonzert: Die Revolution singt | 15.00 + 16.30

Region

Capitol MA | La Revue | Travestierevue Chapeau Claque | 19.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00

St. Maria Offenbach-Hundheim | Via Mediaeval: Ex Silentio | Musik der Troubadours | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Literaturabend | Geistsoztheater | 20.00

BBK | Die dunkle Seite der Mathematik | Horst Koch | 11.00

Café Nun | Wortfusel | Offene Lesebühne | 19.00

Hemingway Lounge | Katzenmusik | M. Ludwig, Lesung + Musik | 19.30

Kinemathek | Familie Brasch | D | 19.00

Kohi | Behind the wall – Depeche Mode-Fankultur in der DDR | Sascha Lange, Lesung | 20.00

Schloss | The Young Revolution! | Aktionstag | 13.00

ZKM | Beyond Festival: Future Design | Eröffnung | 19.00

Region

Alte Kelter Helmsheim | Weinfest

Feuerwehrhaus Bretten-Bauerbach | Feuerwehrfest FFW Bauerbach | 10.00

Kellerei Rosswag Vaihingen | Lembergerland unplugged: Sina/Another Tuesday/Die drei Richtigen u. a. | 13.00