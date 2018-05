30.05.2018

Club/Live Musik

Fettschmelze | Reposit Entertainment | Hip Hop-DJs | 23.00

Gotec | Marika Rossa/Fatima Haiji u. a. (Techno) | 23.00

Kohi | Max Turner | HipHop | 20.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Topsy | Never Tell Your Boyfriend | DJane Simoné | 22.00

Region

Maimarktgelände MA | Zeltfestival: Wirtz/Riot of Colours | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | 20.00

BGV | HfM-Studierende Trompete/Klavier | 13.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Region

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Cirque La Compagnie | 20.30

Rastatt | Int. Straßentheaterfestival Tête-à-tête

Theater BAD | Lehman Brothers | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

designweek-ka.de

HfG | Marta Ponsa: The Playground of Images or Images at Stake | Vortrag in engl. Sprache | 18.30

Kinemathek | Eröffnung dokka Dokumentarfestival | www.dokka.de | 19.00

Stadtmuseum | Gestaltung/Grafik der Ausstellung Bewegt Euch! | 18.00

ZKM | Gabriela Lang (Choreografin/Tänzerin) | Performative Führung | 16.30

Region

Schloss Bad Bergzabern | Rosenmärchen-Spaziergang | 14.00