30.10.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado | Mixed/House/Electro | 23.00

Hemingway Lounge | Jam Session: Rosanna Zacharias & Band | 19.30

Jubez | Rob Tognoni | Blues-Rock | 20.30

Kohi | Silvan Joray Trio | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Counterfeit | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Federico Albanese | 20.00

Event-Hangar Driving Center Baden-Airpark | Kemi Cee & Band | Jam Session Deluxe | 20.30

Halle 02 HD | Benne | Singer/Songwriter | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Yazz Ahmed | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Iphigenie | 20.00 | Unantastbar? | 20.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 15.00

Hemingway Lounge | Volkslied 4.0 | Improtheater Stupid Lovers | 19.30

Insel | Nina und Paul | ab 10 J. | 16.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kammertheater | Tussipark | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 10.00 | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 19.00

Tollhaus | Gauthier Dance | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Theater PF | Frankenstein Junior | Musical | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

BBK | My Mother was a Computer. Über die Anfänge der Programmierung | Vortrag | 19.00

Garten der Religionen | Kerzenanzünden für den Frieden | Texte/Musik/Stille | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Tomi Ungerer | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Nevrland | A | 19.00

Messe | offerta | Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Was gibt’s Neues in Stadtarchiv, Stadt- und Pfinzgaumuseum | 18.00

Region

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht | 20.00