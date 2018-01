31.01.2018

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | Musik im Gespräch | Richard Wagner | 19.30

Kohi | Babak Nemati Quartet | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Mothers Finest/Emmi King | Funk-Rock | 20.00

Region

Halle 02 HD | Razz | Indierock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 9.00 + 11.00 | Ballett: Der Nussknacker | 20.00 | Lucas Debargue Rezital | 20.00 | Stolpersteine Staatstheater | 20.00

BGV-Lichthof | HfM: Lunchtime | Kontrabass | 13.00

Ev. Kirche Wolfartsweier | Judas | Bad. Staatstheater | 20.00

Insel | Schwalbenkönig | ab 12 J. | 19.00

Jubez | Die NSU-Monologe | dokumentarisches Theater | 19.30

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

marotte Figurentheater | Petterssons Feuerwerk für den Fuchs | ab 5 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die Unfreiwilligen | Schweden, engl. UT | 19.00 | On the Beach at Night Alone | Südkorea, dt. UT | 21.15

Messe | Learntec | Leitmesse für digitale Bildung | 9.00

Pfinzgaumuseum Karlsburg Durlach | Durlacher Kulturerbe im Stadtarchiv | Vortrag | 18.00

Wasser- und Brunnenmuseum | Regine Kress-Fricke, Lesung | 18.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Neujahrsempfang und Ehrungsabend | 18.30