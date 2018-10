31.10.2018

Club/Live Musik

AKK | Halloweenparty | 20.00

Alte Hackerei | Kinder-Halloweenparty | 15.00 | Halloween Sause | Tex Dixigas/die ToF Zerstörer | 22.00

Badnerlandhalle Neureut | Sharon Shannon & Band | 20.00

Dein Nachtbar | The Curbside Prophets | Halloweenparty | 22.00

Die Stadtmitte | Halloweenparty | 23.00

Dorfschänke | One Hit! Wanda | Halloweenparty | 20.00

Gotec | No.Dolls/Kyle Geiger/Nur Jaber | 23.00

Hemingway Lounge | 10 Jahre HL: Sandie Wollasch lädt ein | 19.30

Jubez | Halloween Dudefest | The Ocean/Rosetta/Arabrot/The Hirsch Effekt/Telepathy/Minsk/Zatokrev | 17.00

Kap | Halloweenparty | 20.00

Kohi | Joe Astray | Folk/Punk | 21.00

P8 | Slow Crush/Mumrunner u. a. | Halloweenparty | 20.00

Sean O’Casey’s Irish Pub | Halloweenparty | Livemusik | 20.00

Scruffys Irish Pub | Holzklasse (Folkrock) | Halloweenparty | 20.00

Substage | Axel Rudi Pell/The Unity | Rock | 20.00

Topsy | Halloweenparty | DJ Crazy-Lay | 22.00

Region

Betriebwerk HD | Enjoy Jazz: Fleurine & Boys from Brazil | 20.00

Blau MA | Luke Winslow-King | Blues | 21.00

Bürgerhaus Dudenhofen | Yann Loup Adam | Chanson/Pop/Soul | 20.00

Café Central Weinheim | Loaded/The Feelgood MC Louds | Celtic Punk/Folk | Halloweenparty | 21.00

FC Alemannia Obergrombach | Halloweenparty

Weingut Heitlinger Östringen-Tiefenbach | Wine Goes Party | Weiße Burgunder Charta/DJ Apelson | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tiger und Löwe | 20.00 | Am Boden | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Kuh Liselotte | ab 4 J. | 10.00

Schloss | K’her Schlosskonzert: Vive la Belle Epoque! | Brettl-Lieder/Chansons + Lieder um 1900 | 19.30

Tollhaus | Auf und davon – nackt über die Alpen | 20.00

Region

Capitol MA | Chako Habekost | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Feministisches Design | Vorträge/Diskussion | 18.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Nicht(s) vergessen - Gut vorbereitet für die letzte Reise | 10.00

Karlsburg Durlach | 66 Kinos | Philipp Hartmann, Film/Gespräch | 20.00

Kinemathek | Die Gentrifizierung bin ich | CH | 19.00 | Suspiria | I, dt. UT | 21.15

KIT (Fak. Architektur, Hörsaal E. Eiermann) | Architekturdiskurs Reality Check | Elke Reichel, Vortrag | 19.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Messe | offerta: Einkaufs-/Erlebnismesse | Freundinnentag | 10.00 | Wahl Miss & Mister Ba-Wü | 17.30

Rathaus am Marktplatz | Verleihung Hermann-Hesse-Literaturpreis | 18.30