04.12.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado (Mixed) | 23.00

Jazzclub im Jubez | Bohren & der Club of Gore | 20.00

P8 | Hangry/Infant Sanchos | Punk/New Wave Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Motionless In White/Skold | 20.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Sarah McCoy | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | The Broken Circle | 20.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 10.00 | Saugroboter an die Macht | Kabarett | 19.30

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | MV 1920 Kleinsteinbach | 18.00

Hemingway Lounge | Hans Hachmann/Prof. Michael Uhde | Musik-Plauderei | 19.30

Insel | Mongos | ab 12 J. | 19.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

Kleine Kirche | Orgelpunkt: KMD Christian-Markus Raiser | 12.15

marotte Figurentheater | Schöne Bescherung, Olchis | ab 5 J. | 9.30 + 11.00 + 15.00

Rathaus am Marktplatz | Brasssurround | Bach/Händel u.a. | 18.30

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier | 19.30 | SchulmusikForum | 19.30

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | 11.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Festspielhaus Baden-Baden | Cellokrieger | Konzert | ab 6 J. | 10.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 9.00 + 11.00

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Das Schmuckstück | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Schlachthof | ArtWeek: Art42/Galerie Elwert | Whisky-Tasting | 17.00

Kinemathek | Wintermärchen | 19.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolart Schokoerlebniswelt | 10.00

Kulturhalle Remchingen | Paddeln im Grand Canyon | Multivision | 20.00

Thalia Ettlingen | Eva Klinger/Volker Schäfer: Badische Sünde | 19.30

Theater Baden-Baden | Berth Wesselmann liest Texte von Kurt Tucholsky | 19.00