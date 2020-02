04.03.2020

Club/Live Musik

Jubez | Jaakko Laitinen/Väärä Raha | 20.30

Kohi | Blaer | Instrumental Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Kvelertak/Planet of Zeus/Blood Commands | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | Jens Scheuerbrandt (Klavier) | Liszt/Beethoven | 17.00

Bad. Staatstheater | Ballett: Seid umschlungen | 20.00

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kleine Kirche | Beethoven zum 250 Geb.-tag | Sontraud Speidel & Franziska Lee (Klavier) | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Carolin Danner (Klavier) | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Wenn die Narzissten wieder blühen | Vera Deckers, Comedy | 20.00

Theater PF | Ballett: Die vier Jahreszeiten | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Eye-Tracking-Labor | KinderCollege 6-14 J. | 17.30

Exotenhaus (Zoo) | Der Zoo als Artenschutzzentrum: So unterstützen wir Projekte weltweit | Vortrag | 18.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Jugendstil in Karlsruhe | Vortrag/Gespräch | 10.00

vhs | Kriegskinder und Kriegsenkel | Vortrag | 18.00 | Wie werde ich Tagesmutter/Tagesvater | 19.30

Region

Museum Ettlingen | Prof. Hanspeter Münch, Künstlergespräch | 18.00

Thalia Ettlingen | Die Königin von Berlin | Charlotte Roth, Lesung | 19.30