04.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Fleischbar: December ’91 & lefthand | 21.00

Jubez | Schnipo Schranke | 20.30

Mapa | Bernd Rinser - RootsRock | Folk/Blues | 19.00

Tollhaus | Judith Holofernes | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Hejira | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Karnickel | Komödie | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Region

Figurentheater PF | Seitenblick | Vorstellung des aktuellen Spielplans | 20.00

Rosengarten MA | Otto | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Die Stadtmitte | Wort und Totschlag | 20.30

DHBW | Immatrikulationstag | 10.00

Hardtwaldzentrum | Begleitet zu Hause leben | Infoveranstaltung | 14.00

ibz | Best Independents International Films | 19.30

Kinemathek | Pride Pictures | Bin weg | D | 18.15 | Siebzehn | Österreich | 20.15

Kohi | Steh auf und flieg | Lesung | 20.00

Schloss | Neue Medien | Podiumsdiskussion | 19.00

Schützenstr. 37 (HH) | Klak – Literatur aus dem Hinterhalt | 18.00

Stadtbibliothek | Sternentor | M. Falke, Science-Fiction-Lesung | 19.30