05.04.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Club Carambo: Indie/Mixed + House/Techhouse | 22.00

Hemingway Lounge | Kurze Opernszenen frisch gezapft | 19.30

Tollhaus | Wolfgang Ambros | 20.00

Region

Halle 02 HD | Dat Adam | 19.30

Jazzhaus HD | Allen Blairman Trio | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Balbina | Liedermacherin | 20.30

Reithalle Rastatt | Pavlov’s Dog & Sunny Vegas | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Romeo und Julia – Next Generation | 11.00 | My Fair Lady | Musical | 19.30 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Weber No5 : Ich liebe ihn | Philipp Weber | 20.15

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der... | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Andorra | 10.00 + 19.00

Schloss Gottesaue | Sing mit! | Kinderchorwettbewerb | 14.00

ZKM | Daidalos Percussion Quartet | Bach/Reich/Hollo u. a. | 20.00

Region

Gloria Kulturpalast Landau | BLB: Cyber Cyrano | 10.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Nils Karlsson Däumling | ab 4 J. | 15.00 | Der Hundertjährige, der... | ab 12 J. | 20.00

Stadthalle HD | Philharmonisches Konzert | Brahms/Sibelius u. a. | 20.00

Theater BAD | Ronny von Welt | ab 11 J. | 10.00

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 9.15 + 11.30 | Nimby | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Duo Desafinados | Lyrik/Musik aus Portugal | 19.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Hitlers Weltanschauung: Programm des Zivilisationsbruchs | 9.30

ibz | Zivilcourage | Podiumsdiskussion | 18.30

Kinemathek | Geschichten aus Teheran | Iran, dt. UT | 19.00 | Tanna | AUS, dt. UT | 21.15

Naturkundemuseum | Amerika nach dem Eis | Ausstellungseröffnung | 18.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | die unselige politik verleidet einem jetzt alle tage: Die Brüder Grimm und ihre Zeit | Vortrag | 18.00

Schauburg | www.independentdays-filmfest.com

Schloss Gottesaue | Seminar: Medienpraxis und Interviewtraining/ Tonaufnahme | 9.00 | Videoproduktion/Wie erleben wir Akustik im Raum? | 12.00 | Erfolgsfaktor Sozialkompetenz | 14.00 | Audio- und Videopraxis | 15.00

Region

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht | 20.00

Messegelände Pirmasens | Fachmesse der Kreativ-/Kulturwirtschaft im Südwesten | www.kreativvitti.com | 9.00

Technoseum MA | Fahrrad – Design und Lifestyle | Vortrag | 18.00