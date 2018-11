05.12.2018

Club/Live Musik

Hubraum Durlach | hubLive | 18.00

Kohi | Gernot Zieglers Mobile Home Jazz | 20.00

P8 | Latent genervt/Upfluss | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Maerzfeld | 20.00

Tollhaus | Pete York’s Rock & Blues Circus | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Ryan Porter feat. The West Coast Get Down | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust I | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 19.00

Jubez | Science Slam | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kammertheater | Rain Man | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 9.30 + 11.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Rathaus am Marktplatz | J. Vargas (Sopran)/M. Cerezo Falces (Klavier) | Crumb/Rihm/Ligeti u. a. | 18.30

Schloss Gottesaue | Debussy-Klavierabend | 19.30

Region

Schloss Neuenbürg | Mord im Flecka | Kriminal-Dinner | 19.00

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 16 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Café Nun | Wortfusel | Offene Lesebühne | 19.00

DHBW | KinderCollege: Von Sommersprossen bis Gänsehaut – Alles Hautsache | 6-14 J. | 17.30

Hemingway Lounge | Musik-Plauderei | P. Lehel/H. Hachmann | 19.30

HfG | MA-1. Mode und Uniform | Hans-Christian Dany, Vortrag | 19.00

Kinemathek | Sandstern | B/D/LUX | 19.00

KIT (Fak. Architektur, Hörsaal E. Eiermann) | Architekturdiskurs Reality Check | Thomas Willemeit, Graft, Berlin, Vortrag | 19.00

Stadtbibliothek | Neue globale Ordnung oder Dritter Weltkrieg | Vortrag | 19.30

Region

Altstadt Tübingen | chocolART: Schoko-Erlebniswelt | 10.00