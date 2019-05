05.06.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Mixed/House/Electro | 22.00

Jazzclub im Jubez | Bodek Janke feat. Shishani | 20.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Social Dance | Lindy Hop | 19.00 | Seiler und Speer | 20.00

Topsy | Karaoke | 20.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Special Concert des Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein | Jazz/Rock/Pop | 19.00

Maimarktgelände | Zeltfestvial: Status Quo | 19.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | No Sugar, No Cream | Rock/Americana | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | HfM-Vokalensemble | 17.00

Bad. Staatstheater | Iphigenie | 20.00

Das Sandkorn | Schattenkinder | 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Insel | Fuckfisch | ab 14 J. | 19.00

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kleine Kirche | 20 Finger für Schubert: Energie & Einsamkeit | F. Lee/S. Speidel (Klavier) | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | B. Britten: The turn of the Screw | Solisten des Instituts für Musiktheater/Orchester der HfM | 19.30 | Liederabend | Paderewski/Szymanowski u.a. | 19.30

Region

Theater Baden-Baden | Clara | Oper von V. Bond | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelierhaus (Alter Schlachthof) | Ateliereinblick VI/19 | 18.00

Gedok | Paradoxien des Denkens | Horst Koch u. a., Lesung | 19.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Mobilität um jeden Preis? Ein neuer Autobahnanschluss für den Baden Airpark | 10.00

Kinemathek | The Artist & The Pervert | D, dt. UT | 19.00

KIT (Architektur-Fak.) | Skizzenwerk/Shaping Society | Architekturvortrag | 18.00

ZKM | next generation 8.0: Live Coding | Symposium | 11.00

Region

Kurpark Bad Bergzabern | Rosenmärchen-Spaziergang | 14.00