06.12.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Caldera: To The Rats/Wolves | 19.00 | Bergfest | Ketch/Damast + Benito Blanco | 23.00

Hemingway Lounge | Musik im Gespräch | Dr. H. Hachmann | 19.30

Jubez | Emma Ruth Rundle/Jaye Jayle/Fotocrime | 20.00

Tollhaus | Teesy | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Martin Kohlstedt | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Anders | Vokalpop | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Uffbasse Palzbänd | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 | Das Büro | Performance | 18.30 + 20.00 | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

BGV-Lichthof Durlacher Allee | HfM: Musik für Fagott und Klavier | 13.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | nach C. Goldoni | 20.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Weihnachten bei Opa Franz | ab 4 J. | 10.00

Rathaus am Marktplatz | Gottesauer Ensemble/Solisten | Molter/Yoffe | 18.30

Schloss Gottesaue | Festkonzert Eugen-Werner-Velte-Preis | 19.30

Region

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Theater BAD | Auerhaus | ab 15 J. | 18.00

Theater HD | Dusk | Tanzstück von N. Linning | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Die lebenden Toten oder Monsters of Reality | Schauspiel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

HfG | 25 Jahre HfG – Ausstellungsdesign & Szenografie | Symposium | 18.00

Kinemathek | Clash | Ägypten/D/F | 19.00 | Die Mädchen von Wilko | Polen, engl. UT | 21.15

Nun Kaffeehaus | Literatenrunde: Offene Lesebühne | 19.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolART | Schokoladenfestival | 10.00

Kloster Maulbronn | Die Klöster Maulbronn, Bebenhausen und Alpirsbach in der Reformation | Vortrag | 19.00

Schlossvorplatz Ettlingen | Nikolaus-Laternenumzug | 17.00

Siebentäler Therme Bad Herrenalb | Nikolaus Abend | 17.00