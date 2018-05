06.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Sommerfest: Tanzen, Lyrik-Slam | 20.00

Alte Hackerei | Dirt Box Disco | 20.00

Bad. Brauhaus | Labana feat. América Rodriguez | Rock meets Cuba | 21.00

Hemingway Lounge | Musik im Gespräch: One-Hit-Wonders von One-Hit-Composers | 19.30

Hubraum Durlach | hubLive: Zöller und Gäste | Rockanarchie | 20.00

Kohi | Lagerfeld | Jazz | 20.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Jazzhaus HD | Allen Blairman Trio aka Trio Variety | 20.15



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die lustigen Nibelungen | Operette | 20.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 10.00

Messplatz | Frühjahrsmess’ | 14.00

Musentempel | Sophie Sauter (Sopran)/Mihály Menelaos Zeke (Klavier) | Schubert/Schumann/Strauss u. a. | 19.30

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier/Kammermusik | 19.30

Region

Alter Stadtsaal Speyer | Kulturbeutel Festival | Der Riese und der Hut | 10.00 | Zirkus Bellissima | 15.00 + 20.00

Schloss Neuenstein | Camerata Europeana | Mozart/Puccini u. a. | 18.00

Schlosszelt Gaggenau-Bad Rotenfels | Kleinkunstnächte | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

designweek-ka.de

HfG | Nathalie du Pasquier | Vortrag in engl. Sprache | 18.30

Kinemathek | Right Now, Wrong Then | Südkorea, dt. UT | 19.00

Substage | Start-Up BW Elevator Pitch | Regional Cup K’he | www.startupbw.de | 15.00

Tollhaus | Stefan Verra: Körpersprache. Braucht kein Mensch? Und ob! | 20.00

vhs | Kosmologie: Hatte Giordano Bruno recht? | Vortrag | 18.00

Region

Kurpark Bad Bergzabern | Rosenmärchen-Spaziergang | 14.00

Schloss Neuenbürg | Der kleine Drache Kokosnuss | I. Siegner, Lesung | 16.00