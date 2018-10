07.11.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Coathangers | 21.00

Hubraum Durlach | hubLive | 20.00

Jazzclub im Jubez | Mike Stern | 20.00

Jubez | Mike Stern & Band | 20.00

P8 | Mahlstrom | Hardcore/Emo/Punk | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Hannah Williams & The Affirmations | Soul | 20.00

Tollhaus | Ed Motta | Jazz/Funk/Soul | 20.30

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Anarchist Republic Of Bzzz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Instant Integration | 20.00

FächerResidenz Nordstadt | Liedrezital | Pauline Stöhr (Alt) | 18.30

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 11.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Rain Man | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Benefizkonzert zugunsten des Karlsruher Kindertischs | Jazzensembles/BigBand der HfM | 19.30

Tollhaus | Rosas danst Rosas | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Lehmann Brothers | Theaterstück | 20.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Azzurro | Italo-Pop-Revue | 20.00

Rosengarten MA | Chippendales | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Scala | Scapino Ballet Rotterdam | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Café Nun | Wortfusel | Offene Lesebühne | 19.00

DHBW | KinderCollege: Wie können wir Weichen stellen für eine bessere Welt von morgen? | 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Das dritte Geschlecht: Formen sexueller Orientierung | 10.00

KIT (Fak. Architektur, Hörsaal E. Eiermann) | Architekturdiskurs Reality Check | Silvia Schellenberg-Thaut, Vortrag | 19.00

Messplatz | Mess’ | 14.00

PH | Lehramt studieren in K’he | Info | 18.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | Die Verfolgung der Juden in K’he 1933-45 | Vortrag | 18.00

vhs | Eine Reise zwischen Biografie und deutscher Geschichte | Vortrag | 18.00

Vogelbräu | David gegen Goliath! Kleine Unternehmen gegen eine mächtige Bürokratie | Gespräch | 18.00

ZKM | ARD Hörspieltage

Region

Casino Baden-Baden | Nein ist das neue Ja – Warum wir nicht alles abnicken müssen | Désirée Nick, Lesung | 20.00

Stadtbibliothek Bruchsal | Findus zieht um | Theater ab 4 J. | 16.00

Stadthalle Gernsbach | Auf den Felgen durch die Anden | Vortrag | 19.00