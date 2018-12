09.01.2019

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Landgasthof Hoheneck PF | Karlsruher Jazz Trio | Best of Swing | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | Konzertreihe HfM/Kulturfonds Baden | 17.00

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 11.00 | Das Büro (Performance) | 18.30 + 20.05 | Die lustigen Nibelungen | 20.00 | Der goldne Topf | 20.00

Hemingway Lounge | Junge HfM-Opernsänger/innen | 19.30

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | Falco – das Musical | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Evita | Musical | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | KinderCollege: Global denken – kulturelle Unterschiede überwinden | 6-14 J. | 17.30

Schloss Gottesaue | Ach wenn wir nur clarinetti hätten … | Musik-Gespräch | 18.00

Tollhaus | Die Kreuzfahrer | Wladimier Kaminer, Lesung | 19.30

vhs | Neue Kosmologie: Das Universum ohne Urknall | 18.00