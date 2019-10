11.11.2019

Club/Live Musik

Kammertheater | Playing for Hope | In Gedenken an Edo Zanki | 19.30

Rote Taube | Silent Session | 20.30

Scruffys Irish Pub | Kate O’Connor | Rock Acoustic | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Cory Wong | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Ma'alot Quintett | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Unantastbar? | 19.00

Region

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 10 J. | 10.00

Theater HD | Animal Farm | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Messplatz | Mess’/Volksfest | 14.00 | The Curlers | 18.00 | Musikfeuerwerk | 21.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Peru | Multivisionsvortrag | 19.00

Buhlsche Mühle Ettlingen | Das Gedächtnis des Herzens | Jan-Philipp Sendker, Lesung | 20.00

Messegelände Wacken Strasbourg | resonance(s): Europ. Messe für Kunsthandwerk | 10.00