16.01.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Jazzclassix: Tribute to Michael Brecker | 20.00

Scruffys Irish Pub | Student Nite & Music Quiz | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Schneeweißchen und Rosenrot | 11.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | HochschulAbend Klavier | 19.30

Tollhaus | Im Herzen jung | Welke/Wischmeyer, Comedy | 20.00

Region

Rosengarten MA | Der kleine Prinz | Musical | 20.00

Theater Baden-Baden | Ein Känguru wie du | ab 8 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Anne Le Bozec (Französ. Lied) | 10.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Die Rolle der Klöster in der Stadtgeschichte | Vortrag | 19.00

Kath. Gemeindehaus Altensteig | Muslimisches Leben in Deutschland | 15.00

Kulturhalle Remchingen | Europa in der Krise? | Gedankenaustausch | 19.00