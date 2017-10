16.10.2017

Club/Live Musik

AKK | D’n’B Semesteropening | 22.00

Jubez | Jazz Classix: Tribute to Monk | 20.00

Kammertheater | Edo Zanki präsentiert Fools Garden Trio unplugged | 19.30

Tempel | Up To Date Big Band + Swingtanz | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Nino de Angelo | 19.00

Providenzkirche HD | Enjoy Jazz | Alexandra Lehmler | 20.00

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln: Klaus Gasteiger Quartett | Jazz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Goldberg-Variationen | Musical | 20.00

Scruffys Irish Pub | Student Nite & Stand Up Comedy | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Lichtwert e.V. (Haid-und-Neu-Str. 18) | A. Jorns (Fotograf) | Buchvorstellung/aj-Magazin | 20.00

Neue Fledermaus | Meere | Alban Nikolai Herbst, Lesung | 19.00