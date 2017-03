20.03.2017

Club/Live Musik

Jubez | JazzClassix: Tribute to Free Jazz History | 20.00

Scruffys Irish Pub | German Stand Up Comedy/Student Nite & Music Quiz | 19.00

Tempel | BigBand Hop | Up To Date Big Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | nach P. Stamm | 20.00

Sandkorn | Jugendclub: Mädchen wie die | 19.00

Tollhaus | Peng peng peng | N. Gomringer & Ph. Scholz | Jazz & Rezitation | 20.00

Region

Kurhaus Schömberg | Glück | Komödie von Eric Assous | 19.30

Theater BAD | Half Broke Horses | American Drama Group | 11.00 + 16.00 | Ein Känguru wie du | ab 8 J. | 17.00

Zwinger HD | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Ökum. Gemeindezentrum Bergwald | Das Komische und das Tragische in der Literatur | 19.30

Ständehaussaal | Medien, Sprache und Rassismus | Vortrag/Podiumsdiskussion | 19.30

Region

Eremitage Waghäusel | 200 Jahre Fahrrad | Lesung | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Landschaftsmalerei aus sieben Jhdt. | Vortrag | 20.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Bühlerhöhe | Brigitte Glaser, Krimilesung | 20.00