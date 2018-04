23.04.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | New Noise: No Warning/Higher Power | Hardcore | 19.00

Jazzclub im Jubez | Bill Evans Petit Blonde II | 20.00

Tempel | Up To Date Big Band | 20.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Island | Indierock | 21.00



Bühne/Klassik

K2 | Gatte gegrillt | 20.00

Schloss Gottesaue | Studienstiftler spielen für Studienstiftler | 19.30

Scruffys Irish Pub | English Comedy Nite | 19.00

Region

Theater HD | Ja, eh! Beisl, Bier und Bachmannpreis | 20.30

Zwinger HD | Zucken | ab 14 J. | 11.00 | Drei sind wir | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Prinz Max Palais | May 68 and Its Afterlives | Vortrag in engl. Sprache | 19.00

Stephanssaal | Warum Training im so Alter wichtig ist! | Vortrag | 16.00

Region

Stadtbibliothek Bruchsal | Die ganze Welt ist ein Elsass-Lothringen: Literaten im Grenzland 1914-1918 | Vortrag | 19.00