24.09.2018

Club/Live Musik

Das Sandkorn | Wolfgang Meyer: Nocturne | CD-Präsentation | 20.00

Die Stadtmitte | New Noise: Tequila and the Sunrise Gang & Support | 19.00

Scruffys Irish Pub | Student Nite | 19.00

Tempel | Soulcafé | 20.00

Region

Halle 02 HD | Yoke Lore/Wargirl/Roe | Indie/Alternative | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert: Wagner/Bruckner | 20.00

Karlsburg Durlach | Athos-Ensemble | Reger/Morley u. a. | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | P. Rieger-Bühler (Lesung)/Kai Ahnung (Moderation) | 20.00

Ev. Stadtkirche | beschriftet präsentiert Zeitreise | 21.00

Naturkundemuseum | Pilzberatung | 17.00

Prinz-Max-Palais | 1968. Worauf wir stolz sein dürfen | Gretchen Dutschke, Lesung | 19.00

Region

Bretten | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Edenkoben | Weinfest der SÜW

Marktplatz Bretten | Weinmarkt