25.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Dangerfreak Party | 22.00

Erdbeermund | BLIG Wohnstubendisko | Lonely Ulf live | 23.00

Scruffys Irish Pub | Student Nite | 19.00

Synthicat | 1 Jahr Synthicat: Miguel Bastida/Sebastian Fuchs/Choco Loco u. a. | Techhouse/Techno | 22.00

Traube Durlach | Andy King | Elvis-Tribute | 20.00

Region

Café Central Weinheim | The Weihnachtsparty | Dr. Woggle and the Radio | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 17.00 | Karnickel | 18.00

Christuskirche | Bach: Weihnachtsoratorium III | Kantatengottesdienst | 10.00

Ev. Stadtkirche | Bach: Weihnachtsoratorium Teil 2 | Bachchor/Camerata 2000 | Kantatengottesdienst | 10.30

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Konzerthaus | Der kleine Prinz | Musical | 18.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Festspielhaus BAD | Der Nussknacker | Mariinsky Ballett | 18.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 18.30

Rosengarten MA | Yamato – The Drummers of Japan | 20.00

Theater BAD | Pippi Langstrumpf | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Weihnachtsbrunch | 10.30