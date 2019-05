27.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Cyanide Pills | 20.30

Sandkorn | Songs of Praise & Missa in Jazz | Peter Lehel Quartet/Kammerchor Ba-Wü | 20.00

Tempel | Soulcafé | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Weisen von Liebe und Tod | 20.00

Das Sandkorn | Herz aus Stein | 11.00 | Chor trifft Lehel | Hemingway Lounge zu Gast | 20.00

Festsaal Studentenhaus | Frankenstein | UniTheater | 20.00

Schloss Gottesaue | Stipendiatenkonzert | Schubert/Brahms/Debussy u.a. | 19.30

Scruffys Irish Pub | English Language Comedy Nite | 20.00

Region

Akademiebühne Baden-Baden | Die Geschichte von Lena | ab 10 J. | 9.30

Kurhaus Kolonnaden Baden-Baden | The European House of Gambling | 19.00

Museum LA8 Baden-Baden | The Inhabitants | Dance Theatre Heidelberg | 21.00

SAP Arena MA | David Garrett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | Die guten Feinde – Mein Vater, die Rote Kapelle und ich | Film/Gespräch | 19.30

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 16 J. | 15.00 + 18.00 + 21.00 | Warten auf Godot | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

uniKAte + design 19

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Der Zeckenbiss und seine Therapie | Gesundheitsgespräch | 19.00